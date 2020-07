Lecce, Barak: «Salvezza? Strada lunga, ma sensazioni positive»

Antonin Barak, centrocampista del Lecce, ha parlato della lotta salvezza

LOTTA SALVEZZA – «Ogni partita ha una storia a sé: tutte le sfide rappresenteranno, per noi, una finale. Dobbiamo pensare solo a noi stessi: occorre dare il massimo ogni giorno, a partire dagli allenamenti. Ho delle sensazioni positive: il lavoro paga sempre. Con la Lazio abbiamo sfoderato una prestazione importante: siamo stati bravi a portare a casa il risultato. Ogni punto conquistato può aiutarci ad ottenere la salvezza. Siamo rimasti concentrati per tutti i novanta minuti: abbiamo avuto una solida difesa. Nel secondo tempo, siamo calati sul piano del gioco ma abbiamo portato a casa l’intera posta in palio».