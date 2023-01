Lecce, Baroni: «Guai a mollare di un centimetro»

Le parole di Marco Baroni, allenatore del Lecce, alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona. Tutti i dettagli

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Lecce.

PAROLE – «Scontro diretto importante, ma pensiamo soltanto a noi e alla nostra prestazione: il Verona non merita la classifica attuale perché ha tanti punti di forza. Ci vogliamo misurare, queste sono le nostre partite: vogliamo dimostrare anche la compattezza e la lucidità di questo gruppo. Servono queste componenti per portare via un buon risultato dal Bentegodi. Questo campionato è pericoloso, ma serve rimanere allineati sul nostro percorso. Tanti esordienti, non puoi pensare di mollare nemmeno di un centimetro. Rimaniamo attenti al nostro percorso di crescita: stiamo facendo bene, ma non dobbiamo mollare».