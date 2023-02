Lecce, Baschirotto: «L’ambizione è tanta, ma non credevo di arrivare qui»

Le parole di Federico Baschirotto dopo la vittoria del Lecce: «È il mio anno? Spero soprattutto lo sia per la squadra»

Federico Baschirotto ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria del Lecce, arrivata anche con il suo gol, il numero 600 dei pugliesi in Serie A. Di seguito le sue parole.

STAGIONE – «È il mio anno? Spero soprattutto lo sia per la squadra, perché ci mettiamo dedizione, lavoro tutti i giorni per preparare le partite. Siamo venuti per vincere e così abbiamo fatto».

LE ORIGINI CONTANDINE – «Come l’agricoltura a volte raccogli poco per siccità o tempesta devi continuare a lavorare perché alla fine raccoglierai i frutti».

ESULTANZA COI MUSCOLI IN MOSTRA – «Ci tengo tanto sul lavoro del mio fisico perché bisogna curare ogni minimo particolare».

AMBIZIONE – «La mia ambizione è sempre stata altissima, ho sempre puntato al massimo per non avere rimpianti. Ci ho sempre creduto, magari così in alto no ma l’importante è crederci sempre».

DIFFERENZE RISPETTO ALLA SERIE B – «C’è molta differenza a livello tecnico, velocità di gioco e fisico. Bisogna tirarsi su le maniche e lavorare più di prima».

RUOLO – «Il mio ruolo è il centrale di difesa e spero di continuare una lunga carriera in questo ruolo».