Lecce Cagliari: quali sono le difficoltà per Liverani

Il match contro il Cagliari presenta molte difficoltà per il Lecce di Liverani. Soprattutto dal punto di vista fisico

Per il Lecce di Liverani si tratta forse del peggior momento possibile per affrontare il Cagliari. I sardi volano infatti sulle ali dell’entusiasmo. Contro la Fiorentina hanno dimostrato di essere in uno straordinario stato di forma.

Il Cagliari, in particolar modo, è impressionante dal punto di vista fisico, e contro i viola si è visto. I break in mezzo dei centrocampisti sardi hanno bucato le linee di pressione avversarie. Liverani dovrà proteggere bene la retroguardia contro il 4321 di Maran. Spesso le punte dei salentini ripiegano poco, col Lecce che si difende in soli 7 uomini. Contro il Cagliari servirà una squadra compatta.