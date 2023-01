Lecce, Colombo: «Col Milan sarà una partita speciale»

Le parole di Lorenzo Colombo, attaccante del Lecce, sulla sfida contro il Milan di Stefano Pioli. I dettagli

Lorenzo Colombo ha parlato ai canali ufficiali del Lecce. L’attaccante giallorosso, in prestito dal Milan, si è espresso proprio sulla sfida ai rossoneri.

PAROLE – «È una partita che, a livello personale, pesa. Ma ci tengo a fare bene, come in ogni altra gara, e qualora dovessi segnare non penso che esulterei. Nazionale? Disputare un mondiale con la maglia azzurra è il mio grande sogno, ma in questo momento non ci penso. Se poi il futuro avrà per me questo compito, sarei contento».