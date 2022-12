Colombo: «Da Ibra ho imparato la cura dei dettagli»

Lorenzo Colombo, attaccante del Lecce, ha parlato a Tuttosport del suo passato al Milan e del suo momento con i pugliesi

MILAN – «Fu veramente incredibile. Avevo 18 anni ed esordì con la maglia della prima squadra in Coppa Italia contro la Juventus e poi in Serie A contro il Bologna a San Siro. Poi contro il Bodo Glimt realizzai il primo gol in assoluto. Ibra? Da lui ho imparato la cura dei dettagli. Ho avuto sempre un buon rapporto con lui e mi chiamava Hulk».

LECCE – «Quando ti chiama un dirigente come Corvino non puoi che essere entusiasta. Mi ha fatto capire che credeva nelle mie capacità. Ora voglio ripagare la fiducia sul campo. Baroni mi aiuta a combattere le pressioni».