Lecce, Di Francesco commenta la sconfitta col Como: «Il terzo gol ci ha tagliato le gambe! Grande ingenuità nostra, avere un 5 contro 3 in area è assurdo»

Lecce, Eusebio Di Francesco ha parlato così dopo la sconfitta contro il Como, nel match valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26

Dopo Como Lecce a DAZN, Eusebio Di Francesco ha analizzato così la sconfitta dei salentini. Le sue dichiarazioni.

TRE GOL PRESI NEL PRIMO TEMPO – «Sono episodi particolari: il primo siamo scappati male, bravi loro e ingenui noi. Peccato per il secondo gol, Coulibaly è scivolato e non abbiamo fatto tutti quella corsa indietro. In quel caso lì non bisogna fermarsi. Il terzo gol per me è una grande ingenuità nostra, mi sono molto arrabbiato con i miei ragazzi. Avere un 5 contro 3 in area è assurdo. Le responsabilità sono mie, ma è un peccato perché avevamo impattato bene sulla partita».

TERZO GOL – «Loro preparano tante situazioni su calcio piazzato. La prima cosa che ho chiamato ai ragazzi: occhio che ce la mettono. Il terzo gol ci ha un po’ tagliato le gambe».

CREMONESE – «Oggi ci deve servire da lezione, la prossima settimana dobbiamo preparare bene la partita contro la Cremonese che è uno scontro diretto e non possiamo permetterci disattenzioni, soprattutto con una squadra con caratteristiche di alto livello come il Como».