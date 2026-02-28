Connect with us
Lecce, Di Francesco commenta la sconfitta col Como: «Il terzo gol ci ha tagliato le gambe! Grande ingenuità nostra, avere un 5 contro 3 in area è assurdo»

3 ore ago

Lecce, Eusebio Di Francesco ha parlato così dopo la sconfitta contro il Como, nel match valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26

Dopo Como Lecce a DAZN, Eusebio Di Francesco ha analizzato così la sconfitta dei salentini. Le sue dichiarazioni.

TRE GOL PRESI NEL PRIMO TEMPO – «Sono episodi particolari: il primo siamo scappati male, bravi loro e ingenui noi. Peccato per il secondo gol, Coulibaly è scivolato e non abbiamo fatto tutti quella corsa indietro. In quel caso lì non bisogna fermarsi. Il terzo gol per me è una grande ingenuità nostra, mi sono molto arrabbiato con i miei ragazzi. Avere un 5 contro 3 in area è assurdo. Le responsabilità sono mie, ma è un peccato perché avevamo impattato bene sulla partita».

TERZO GOL «Loro preparano tante situazioni su calcio piazzato. La prima cosa che ho chiamato ai ragazzi: occhio che ce la mettono. Il terzo gol ci ha un po’ tagliato le gambe».

CREMONESE «Oggi ci deve servire da lezione, la prossima settimana dobbiamo preparare bene la partita contro la Cremonese che è uno scontro diretto e non possiamo permetterci disattenzioni, soprattutto con una squadra con caratteristiche di alto livello come il Como».

