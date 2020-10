Lecce, scoppia il caso Falco: terzo allenamento saltato

Tensione tra il Lecce e Falco, che non si allena da tre giorni. In estate il fantasista è stato vicino al Crotone

Archiviate le ‘grane Mancosu e Tachtsidis, scoppia il caso Falco al Lecce. Il fantasista non ha preso parte agli ultimi tre allenamenti della squadra di Corini come scrive La Gazzetta dello Sport, giustificando la sua assenza con un certificato medico (15 giorni di riposo per uno stato ansioso).

Alla base del comportamento del giocatore ci sarebbero però le tensioni legate al rinnovo di contratto e alla mancata cessione nell’ultima sessione del mercato, quando Falco è stato vicino al Crotone e ha ricevuto anche un’importante offerta da un club degli Emirati Arabi.