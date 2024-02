Lecce Fiorentina, presenti stasera 300 tifosi viola in Puglia

Stasera per Lecce Fiorentina il popolo viola si è presentato allo stadio Via Del Mare per sostenere Nico Gonzalez e compagni

Nonostante il calciomercato abbia lasciato un po’ di amaro in bocca, il popolo viola è sempre comunque presente per sostenere la Fiorentina, e per la sfida di stasera contro il Lecce non sarà da meno.

Come riportato da La Nazione, nel settore ospiti dello stadio Via Del Mare sono presenti ben 300 tifosi fiorentini per portare la squadra alla vittoria.