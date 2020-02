Lecce, Liverani: «A 38 punti la quota salvezza»

Le parole di Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato dopo la vittoria contro la Spal al Via del Mare. Le sue parole

Fabio Liverani ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ottenuta contro la Spal. Queste le parole del tecnico giallorosso.

SALVEZZA – «Nel primo tempo abbiamo ancora commesso qualche ingenuità. Dobbiamo essere più smaliziati nella lettura dell’avversario. Dovevamo mettergli maggiore pressione quando giocavano controvento. Non pensavamo affatto di vincere facilmente con la SPAL, che viene da due salvezze e ha giocatori importanti con anni di serie A alle spalle. Ero convinto della salvezza e di poter migliorare la squadra. Credo che serviranno almeno 38 punti per la permanenza. Abbiamo eguagliato Rossi, una grande soddisfazione per me».

LECCE – «Delle volte c’è fretta. A volte si vuole tutto e subito. Questa squadra 18 mesi fa era in serie C. Le certezze scattano quando capisci che te la puoi giocare e anche vincere. La vittoria con il Torino, al netto dei tre punti, ha dato una marcia in più a tutto il gruppo, oggi adeguato per giocare queste partite. Nonostante le assenze, abbiamo potuto giocare partite dignitose. Nonostante le assenze, questa volta si è potuto giocare a calcio. Abbiamo centrocampisti di passo, qualità per entrare in area di rigore con quattro o cinque giocatori»