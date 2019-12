Lecce, Liverani: «Abbiamo dei blackout. Classifica? C’è rammarico»

Lecce, Liverani commenta il pareggio contro il Genoa: «Iniziano ad essere troppe le partite in cui abbiamo del rammarico»

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio ottenuto in rimonta dai suoi contro il Genoa. Ecco le parole del tecnico:

«Iniziano ad essere troppe le partite con rammarico. Dispiace perché ci sono situazioni che faccio fatica a capire. Prepariamo delle cose, poi ci sono dei blackout con un’ansia, come se avessero cancellato quanto fatto in settimana. Questa squadra c’è, oggi è una buona classifica ma se abbiamo rammarico significa che poteva essere migliore. Non ci si può accontentare, perché avremmo meritato qualcosa di più».