Lecce, Liverani parla del pareggio contro il Sassuolo, acciuffato dai neroverdi negli ultimi minuti del match di Via del Mare

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato del pareggio col Sassuolo a DAZN: «Ci manca crescere un pochino per portare a casa la vittoria. Oggi abbiamo perso due giocatori nel primo tempo. Mi prendo i 4 risultati utili consecutivi, importanti per chi lotta per la salvezza».

«Babacar? Avevo capito che fosse in difficoltà e al Lecce servono giocatori al 100%. La prossima volta ci capiremo meglio, dobbiamo dare tutti qualcosa in più».