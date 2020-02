Lecce, Liverani: «Due gol regalati alla Roma. Non pensiamo agli altri»

Il tecnico del Lecce Liverani ha analizzato la sconfitta subita all’Olimpico contro la Roma di Fonseca

Fabio Liverani ha analizzato la sconfitta subita in casa della Roma: «Sulla corsa salvezza credo che non siamo solo noi e le genovesi. Oggi abbiamo fatto dei buoni regali ad una squadra di qualità superiore. Ci sta che si subisce a Roma, non ci sta che regaliamo due gol come abbiamo fatto, sulle nostre fasi di possesso. Abbiamo fatto un paio di errori, poi la Roma è una squadra che ha una qualità infinita».

«Pensiamo a fare altri 15 punti e lavoriamo per arrivarci il prima possibile. Speriamo di regalare ai tifosi ciò che si meritano. Oggi hanno avuto anche un dispiacere grande perché ognuno dovrebbe andare a festeggiare e non pensare agli altri», ha concluso il tecnico del Lecce ai microfoni di Sky Sport.