Lecce: Liverani e i troppi rischi sulle corsie esterne

Nonostante buone trame offensive, il Lecce di Liverani concede spesso troppo. Si è visto anche a Firenze

Il Lecce è reduce da una vittoria preziosissima a Firenze. I salentini sono una squadra propositiva con però evidenti problemi difensivi. Liveranni non chiede ai 3 attaccanti un grande lavoro difensivo, vuole tenerli alti per poter verticalizzare non appena si recupera palla.

Di conseguenza, si concede troppo in ampiezza, con grossa difficoltà negli scivolamenti laterali. Un esempio nella slide sopra, in cui il lato debole è totalmente scoperto, con Lirola che è liberissimo. Se vuole rimanere in Serie A, il Lecce di Liveranni deve concedere di meno.