Lecce, Maleh: «Nessun dubbio sul venire qui»

Le parole di Youssef Maleh, centrocampista marocchino ex Fiorentina, alla conferenza stampa di presentazione al Lecce

Youssef Maleh ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore del Lecce.

PAROLE – «Non ho avuto dubbi ad accettare di venire qui. Avevo altre possibilità ma Lecce penso sia il posto giusto per me. Questa squadra ha tanta voglia e lo ha dimostrato anche ieri sera. Ho notato subito un grandissimo gruppo. Ieri ero già pronto, da un mese mi sono allenato tutti i giorni svolgendo anche le amichevoli. Ho spinto per arrivare il prima possibile e cercherò di aiutare i compagni per raggiungere l’obiettivo salvezza».