Lecce voto 7: dal super duo Baschirotto-Falcone all’operato di Baroni

L’analisi della prima parte di stagione del Lecce: dalle sconfitte di misura con Inter, Roma e Juve al pareggio con il Napoli e la vittoria con l’Atalanta. Ecco il pagellone della formazione giallorossa

Mancano pochissimi giorni alla ripresa del campionato, dopo la sosta a causa del Mondiale, con il Lecce di Marco Baroni che scenderà in campo al Via del Mare contro la Lazio nella giornata di mercoledì 4 gennaio alle ore 16:30. Sosta che ci permette di fare un primo bilancio della stagione 2022-23 della formazione giallorossa.

Dopo la promozione in Serie A della scorsa stagione, il club giallorosso si è presentato ai nastri di partenza con una rosa compatta, acquisti di spessore e con la voglia di dare il 100% su ogni pallone. Voglia che si è subito vista già dalla primissima sfida contro l’Inter, persa solo al 95′ minuto, e rimasta in tutto l’arco della prima parte di campionato (come i match contro persi di misura contro Juve e Roma o il pareggio contro il Napoli e la vittoria contro l’Atalanta), salvo alcuni blackout come quello di Bologna. Risultati conditi dalle grandi prestazioni individuali di Falcone, Strefezza, Colombo, dai pilastri giallorossi Hjulmand e Baschirotto e dalla leadership di Samuel Umtiti.

Con i suoi 15 punti conquistati in 15 partite (3 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte), il bilancio nel complesso è positivo. Voto: 7.