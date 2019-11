Lecce, Sticchi Damiani: «Olsen, incredibile sceneggiata»

Lecce, le parole del numero uno dei salentini che ha così commentato le decisioni arbitrali al termine del match

Ha fatto di certo discutere quanto accaduto ieri nel pazzo finale del match tra Lecce e Cagliari. Nei minuti finali infatti il direttore di gara ha deciso di espellere Olsen per aver messo le mani addosso a Lapadula, allo stesso modo ha espulso però anche l’attaccante del Lecce. Il patron dei salentini però non ci sta e commenta così la decisione.

«Provo un grande rammarico, perché avremmo dovuto giocare in doppia superiorità, 11 contro 9, negli ultimi 10 minuti. Qui si fanno tante masturbazioni mentali su falli di mano, apertura di braccia e VAR. E il Lecce ha subìto il cartellino rosso a Lapadula, che ha preso tre colpi dal portiere avversario, senza aver fatto nulla. Perderemo per squalifica il nostro giocatore, per la simulazione di Olsen, protagonista di un’incredibile sceneggiata».