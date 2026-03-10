Lecce, le ultime dall’infermeria: arrivano buone notizie per Di Francesco in vista del Napoli? I dettagli

Lecce, aggiornamenti dall’infermeria: segnali incoraggianti per Di Francesco in vista della sfida contro il Napoli? Tutti i dettagli

Gli uomini di Eusebio Di Francesco continuano la preparazione in vista della sfida di sabato 14 marzo alle 18:00 contro il Napoli di Antonio Conte. La vittoria ottenuta contro la Cremonese ha dato nuovo slancio ai giallorossi, che grazie ai tre punti conquistati hanno lasciato la zona calda della classifica, salendo al 16° posto con 27 punti e superando proprio Cremonese e Fiorentina nell’ultimo turno.

Restano però da valutare le condizioni di Gandelman e Berisha, entrambi alle prese con problemi fisici. Nella seduta del 10 marzo i due centrocampisti hanno svolto lavoro differenziato, senza rientrare in gruppo. Per Gandelman si tratta di un piccolo passo indietro, visto che nella giornata precedente aveva partecipato parzialmente all’allenamento collettivo. La squadra tornerà in campo domani e solo allora si capirà se uno dei due potrà recuperare in tempo per la gara contro il Napoli.

Ancora indisponibili Camarda e Gaspar: il primo non ha preso parte all’allenamento odierno, mentre il secondo è rimasto a riposo. Le prossime sedute saranno decisive per definire le scelte di Di Francesco in vista di un match che potrebbe pesare molto sulla corsa salvezza.