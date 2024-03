Lecce, Rafia: «Il mio bilancio in Serie A è decisamente positivo»

Hamza Rafia, centrocampista del Lecce, ha parlato nel corso di un’intervista di vari argomenti riguardanti la sua carriera

Hamza Rafia, centrocampista del Lecce, ha parlato durante un’intervista del canale YouTube della Serie A.

SERIE C – «Nella scorsa stagione giocavo in Serie C a Pescara e molti allenatori venivano a vedere gli allenamenti di Zeman. Tra questi c’era anche D’Aversa, venuto per curiosità: ama il calcio e Pescara. Ci allenavamo tutti i giorni, anche in doppia seduta e lì deve aver visto qualcosa in me. Quando poi ho saputo che il Lecce mi stava cercando e l’allenatore era D’Aversa… ho fatto 2+2. Questa è la magia del calcio. Riguardo indietro ai miei primi mesi di Serie A, credo il bilancio sia decisamente positivo. Sta andando bene e sto dimostrando le mie qualità, ma ho ancora tanto da far vedere».

LIONE – «Sono cresciuto a Lione e lì ho fatto tutto il percorso nel settore giovanile, restando 10 anni. Abitavo vicino a Benzema e quando ho segnato con la Juve mi ha fatto i complimenti. Era molto contento perché giocavo col suo amico Cristiano Ronaldo».

CALCIO – «Quando giochi bene, te la godi e hai rispetto per lo sport, il calcio ti ripaga sempre. Noi siamo fuori dalla zona rossa e non ci siamo mai stati: dobbiamo continuare così. Se avessimo giocato bene le nostre carte in alcune situazioni avremmo anche qualche punto in più, ma stiamo crescendo. Imparando dai propri errori si cresce. Dobbiamo dare il massimo e continueremo a fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Diamo tutto per i tifosi salentini che sono importantissimi, ci supportano ovunque»