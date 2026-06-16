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Lecce, riscatto ufficiale di Camarda: ora il Milan può esercitare la contro‑opzione

mauro.pioli

Published

4 ore ago

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Camarda riscatto Lecce

Camarda è del Lecce, ma il Milan ha l’ultima mossa: contro‑opzione dal 18 al 20 giugno. Tutti i dettagli

Il Lecce ha ufficialmente riscattato Francesco Camarda, arrivato in prestito lo scorso luglio 2025. Il club giallorosso ha comunicato di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del giovane attaccante.

Nel comunicato si legge che l’AC Milan mantiene la possibilità di esercitare la contro‑opzione tra il 18 e il 20 giugno, finestra nella quale potrà riportare il giocatore in rossonero.

La situazione: Lecce avanti, ma il Milan può ribaltare tutto

Il riscatto del Lecce non chiude la partita. Il Milan, infatti, ha ancora la facoltà di riacquistare Camarda in quella breve finestra temporale, elemento che rende la vicenda tutt’altro che definita.

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COMUNICATO – L’U.S. Lecce comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Francesco Camarda dall’A.C. Milan, che ha la facoltà di esercitare la controopzione dal 18 al 20 giugno”.

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