Lecce Sampdoria, i convocati di Ranieri: ancora out Quagliarella

In vista della partita contro il Lecce, Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita in trasferta contro il Lecce. I blucerchiati dovranno ancora fare a meno di Quagliarella. Out anche Ferrari e Tonelli.

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Murru, Rocha, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, D’Amico, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Ramírez.