Lecce, Trinchera sul futuro di Falcone: «Noi ce lo godiamo, qui è protagonista assoluto ma non tarpiamo le ali a nessuno! Se arrivasse un’offerta…»

Lecce, Stefano Trinchera ha parlato così prima del match contro il Bologna valido per la 32ª giornata di Serie A 2025/26

Stefano Trinchera ha parlato a DAZN prima di Bologna Lecce.

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MOMENTO DEL LECCE – «Siamo consapevoli di essere all’ultima curva, a prescindere da chi incontriamo. I punti diventano ora determinanti e dobbiamo fare attenzione».

FALCONE – «Noi ce lo godiamo, ha fatto la gavetta, viene dal basso e ha dimostrato di valere la Nazionale e un club. Qui a Lecce lui è protagonista assoluto, non tarpiamo le ali a nessuno: se arriva un’offerta che soddisfi tutti le parti, le terremo in conto in conto. Lui però è contento di stare qui».