Lecce, 1-0 al Torino: i salentini ritrovano la vittoria in casa; ora testa alla Lazio per la salvezza

Lecce, la vittoria contro il Torino permette ai salentini di rimanere in corsa per la permanenza in Serie A, la salvezza passa dalla Lazio

Il Lecce vive una notte decisiva, con la salvezza che si deciderà nel prossimo match contro la Lazio all’Olimpico. La vittoria di ieri, la prima in casa dal 15 dicembre, permette ai salentini di raggiungere l’Empoli in classifica, avvicinando anche Parma e Verona, ma solo un successo nell’ultimo turno garantirà la permanenza in Serie A. Dopo un lungo periodo senza vittorie – solo 5 punti in 13 partite dal 31 gennaio – la squadra di Giampaolo sembra aver ritrovato motivazioni e convinzione. Il Torino, protagonista di un rendimento altalenante con una sola vittoria nelle ultime otto gare, ha tenuto bene nel primo tempo creando le occasioni migliori, ma nella ripresa è crollato subito dopo il gol di Ramadani, segnato a soli 54 secondi dall’inizio della ripresa, una rete che ha rotto gli equilibri.

Il Lecce ha faticato a costruire gioco manovrato, puntando soprattutto sulla profondità e sfruttando alcuni errori del Torino a centrocampo. Il 4-2-3-1 di Giampaolo si è trasformato in un più offensivo 4-2-4 con l’ingresso di Rebic e Coulibaly, ma il doppio centravanti è durato poco per un problema fisico di Krstovic. Nonostante la pressione finale del Torino, con cambi volti a rinvigorire l’attacco, il Lecce è riuscito a controllare la partita e a portare a casa tre punti preziosi, grazie anche all’inaspettato apporto di Ramadani, il primo centrocampista a segnare in stagione per i salentini. Con la testa già alla sfida decisiva di Roma, Giampaolo e il Lecce si preparano a giocarsi tutto nell’ultima giornata, consapevoli che solo una vittoria potrà assicurare la permanenza nella massima serie.