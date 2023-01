Gnonto: «Sento la fiducia e voglio continuare a migliorarmi. Mancini? Le sue parole hanno influito sulla scelta»

Wilfried Gnonto, attaccante italiano del Leeds, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo momento e del futuro

«La Premier è uno dei campionati migliori d’Europa. C’è tanta intensità e per me è una grandissima sfida. Posso confrontarmi tutte le settimane coi giocatori più forti. Qui con il Leeds ho sentito subito la fiducia nei miei confronti. Nonostante la mia età ho fatto diverse esperienze che mi hanno portato a imparare tanto e per questo non c’è nessun segreto. Cerco di dare il meglio in ogni partita, forse anche per questo sono entrato nel cuore dei tifosi. Mancini? Non ho parlato con lui dopo la scelta, ma le sue parole sui giovani mi hanno spinto ad accettare questa sfida importante. Inter? Giocare per o contro i nerazzurri sarebbe sempre un onore per me. Li sono cresciuto tanto e sono stati otto anni fondamentali».