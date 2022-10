Leicester, gennaio per monetizzare Tielemans: interesse Liverpool

Il Leicester cerca di monetizzare su Tielemans per non perderlo in estate a parametro zero: su di lui c’è il Liverpool

Il Leicester non vuole perdere a zero Youri Tielemans: il calciatore belga è in scadenza di contratto a giugno 2023. Per questo motivo le Foxes cercheranno di monetizzare sulla sua cessione.

Secondo quanto riportato dal Sun, il centrocampista è nella lista del Liverpool, visti gli infortuni di Thiago Alcantara e anche Arthur, che non ha convinto Klopp.