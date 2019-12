I gol di Vardy sta trascinando il Leicester di Rodgers. L’attaccante inglese ha medie realizzative impressionanti

Il Leicester di Rodgers sta tenendo un ritmo anche superiore a quello di Ranieri. Se non ci fosse un Liverpool da record davanti, le Foxes sarebbero seri candidati per il titolo. Va segnalato un Vardy che sta segnando in continuazione.

Jamie Vardy sta trasformando in gol il 41% dei tiri, una percentuale che lo rende l'attaccante con il migliore tasso di conversione d'Europa, davanti a Messi (32.4%) e Dembélé del Lione (32.3%). Tra i primi 30 anche Immobile (7°), Caputo (11°), Lukaku (21°) e Muriel (23°). pic.twitter.com/Y6hGbPEBP2 — CalcioDatato (@CalcioDatato) December 10, 2019

Come riporta Calcio Datato, l’attaccante inglese sta trasformando in gol il 41% dei tiri che effettua. Nessuno in Europa ha medie del genere. Il primo italiano è Ciro Immobile, alla settima posizione.