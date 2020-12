Lazio, Leiva: «Dobbiamo godere al massimo, abbiamo fatto la storia»

La Lazio pareggia all’Olimpico e si assicura gli ottavi di Champions League. A Lazio Style Radio, le parole di Leiva

Lucas Leiva ha parlato a Lazio Style Radio dopo il pareggio contro il Bruges, che ha permesso ai biancocelesti di volare agli ottavi di Champions League.

«Abbiamo fatto la storia oggi, dopo 20 anni. Un’altra medaglia per questo gruppo, siamo felici perchè abbiamo affrontato una squadra difficile. Anche il secondo tempo dimostra che dobbiamo e possiamo migliorare tanto. Godiamone, recuperiamo energie perchè vogliamo fare benissimo in campo. Sono 5 anni che questo gruppo lavora duramente per giocare queste partite, dobbiamo goderne al massimo, ma anche migliorare».