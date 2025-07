Leoni Parma, nonostante le voci di mercato il difensore è concentrato solo sul campo

Parma, le voci di mercato non distraggono Giovanni Leoni: il difensore dei ducali concentrato solo sul campo e gli allenamenti

Giovanni Leoni, classe 2006, è uno dei nomi più caldi del mercato italiano. Dopo una stagione da protagonista con il Parma, culminata con la promozione in Serie A, il difensore è finito nel mirino di Inter, Milan e Liverpool. Alto due metri, piede mancino, personalità da veterano: Leoni è il prototipo del centrale moderno. E nonostante le voci, continua ad allenarsi a Collecchio senza distrazioni. Come riportato da la Gazzetta dello Sport «Lui prende, corre e marca. Tutto qui», racconta chi lo conosce bene.

Nella prima amichevole stagionale al Tardini, contro la Primavera, ha giocato un tempo da titolare al centro della difesa nel 4-2-3-1 di Cuesta, il più giovane allenatore della Serie A. Ha letto bene le situazioni, anticipato gli avversari, appoggiato con lucidità la palla al portiere Suzuki, e svettato di testa con autorità. Insomma, un’esibizione da 6,5 per la Rosea che conferma le sue qualità, ma soprattutto la sua calma, da veterano navigato più che da diciottenne con il futuro davanti.

Nonostante le sirene di mercato, Leoni resta concentrato: vuole superare le 17 presenze della scorsa stagione e puntare alla Nazionale. Studente diligente nonostante la dislessia, ha dichiarato che per lui è più difficile leggere Pirandello che marcare una punta. Ma non si tira indietro: né sui libri né in campo.

Il Parma non ha urgenza di venderlo, ma davanti a un’offerta da almeno 40 milioni potrebbe aprire al dialogo. L’Inter ha in mano il jolly Sebastiano Esposito, che piace ai ducali e potrebbe rientrare nell’operazione. Di certo, Leoni continua ad allenarsi a Collecchio come se nulla lo riguardasse. Silenzioso, concentrato, maturo. Forse l’unica cosa che lo scuote è proprio Pirandello. Il resto lo affronta con freddezza. Da centrale di ghiaccio.