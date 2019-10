Lewandoski da record: 13 gol in 9 giornate

Lewandowski non ha mai segnato con così tanta regolarità: da agosto ha siglato 22 reti, numeri da record per il polacco

In Europa nessuno è meglio di lui. Robert Lewandoski sta tenendo livelli da extraterrestre in questi due mesi. Nessuno segna più di lui in Europa. A rete (ovviamente) anche contro l’Union Berlino, Lewandowski è andato a segno per la nona gara di Bundesliga. Su nove gare: record.

Dodici le reti del polacco in campionato, che lo rendono favorito assoluto nella corsa alla Scarpa d’Oro come cannoniere numero uno d’Europa. Contando tutte le competizioni tra Nazionale e club è andato a segno per ben 22 volte.