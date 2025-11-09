Lewandowski e la sua last dance a Barcellona. Il centravanti nel mirino di una big italiana - Calcio News 24

Lewandowski e il Barcellona nel mirino del Milan: l’attacco rossonero cerca il suo nuovo leader

Il Milan continua a guardarsi intorno in vista del prossimo mercato, e tra i nomi che stanno circolando con insistenza c’è quello di Robert Lewandowski, attualmente sotto contratto con il Barcellona ma in scadenza nei prossimi mesi. L’attaccante polacco, simbolo di esperienza e classe, potrebbe rappresentare l’occasione giusta per dare al club rossonero quel centravanti di spessore internazionale che da tempo manca.

Il percorso del Milan in campionato, finora, è stato positivo ma non del tutto convincente sul piano offensivo. Le prestazioni di Gimenez, arrivato con grandi aspettative, non hanno finora soddisfatto, e la mancanza di un vero “numero 9” si sta facendo sentire. Rafael Leao e Christian Pulisic, pur offrendo talento e imprevedibilità, non sono prime punte naturali e faticano a garantire la continuità realizzativa necessaria per competere ai massimi livelli.

In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha cercato di mantenere un tono diplomatico, sottolineando la fiducia nei suoi uomini: “Abbiamo Gimenez che può darci tanto, ma ci sono stagioni in cui si può anche giocare senza un centravanti fisso. Leao o Nkunku possono adattarsi a quel ruolo”. Dietro le parole dell’allenatore, tuttavia, si nasconde la consapevolezza di un’esigenza concreta: il Milan ha bisogno di un bomber di razza.

Ed è qui che entra in gioco Lewandowski. L’attaccante del Barcellona, nonostante i 36 anni, continua a essere uno dei migliori finalizzatori d’Europa. Il club catalano, alle prese con difficoltà economiche e una necessaria politica di ringiovanimento della rosa, potrebbe valutare la cessione del suo numero 9 per alleggerire il monte ingaggi. L’ipotesi di un addio a fine stagione, anche per via della scadenza contrattuale, non è più fantascienza.

Per il Milan, l’arrivo di Lewandowski rappresenterebbe un colpo di grande prestigio e di immediata resa tecnica. Un giocatore capace di portare gol, carisma e mentalità vincente in uno spogliatoio giovane e ambizioso. Tuttavia, l’operazione non sarebbe semplice: serviranno risorse economiche e la volontà del polacco di accettare una nuova sfida in Serie A.

Il futuro di Lewandowski e del Barcellona resta dunque legato da un filo sottile. Se il club blaugrana decidesse di aprire alla cessione, il Milan potrebbe approfittarne per completare un reparto offensivo che ha bisogno di ritrovare certezze e un vero leader in area di rigore.

