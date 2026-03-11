Lewandowski Juventus, sondaggio reale dei bianconeri per il polacco! La ricostruzione e gli scenari in vista dell’estate

Lewandowski Juventus, confermato il sondaggio bianconero: la pista per il polacco esiste, tra suggestione di mercato e scenari

La Juventus guarda al futuro e continua a esplorare piste ambiziose per rinforzare il reparto offensivo. Tra le suggestioni emerse nelle ultime ore spicca quella legata a Robert Lewandowski: secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la dirigenza bianconera avrebbe effettuato un primo sondaggio per valutarne la reale disponibilità. L’idea tattica è di quelle che accendono la fantasia dei tifosi: affiancare il fuoriclasse polacco a Dusan Vlahovic, formando una coppia d’attacco dal potenziale straordinario.

La strada, però, appare subito in salita. Il primo ostacolo è di natura economica: un’operazione di questo livello richiederebbe un investimento molto elevato, sia per il cartellino sia per l’ingaggio, difficilmente compatibile con i parametri attuali del club. I costi complessivi rappresentano un freno evidente, che riduce sensibilmente la fattibilità dell’affare.

A complicare ulteriormente il quadro ci sono le scelte personali del giocatore. Lewandowski e la sua famiglia stanno valutando con attenzione il futuro, e al momento le possibilità di un trasferimento in Serie A vengono considerate molto basse. Tra le ipotesi più concrete c’è la permanenza al Barcellona, almeno per un’altra stagione, nel rispetto degli accordi in essere.

Se invece dovesse decidere di lasciare la Catalogna, la destinazione più probabile non sarebbe l’Italia, ma la Major League Soccer. Le franchigie statunitensi seguono da tempo il centravanti e sarebbero pronte a offrirgli un progetto di fine carriera ideale, sia dal punto di vista economico sia per qualità della vita. La Juventus continuerà a monitorare la situazione, pur consapevole delle difficoltà oggettive che rendono questa suggestione più un sogno che una reale opportunità di mercato.