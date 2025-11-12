Lewandowski giocherà in Serie A? Sentite questa indiscrezione sul centravanti ex Borussia. Il punto - Calcio News 24

Lewandowski e il Milan: trattativa in corso per un contratto biennale

La trattativa per portare Robert Lewandowski al Milan continua a registrare sviluppi importanti. Il club rossonero sta lavorando a una strategia contrattuale studiata per convincere il bomber polacco a trasferirsi in Serie A e diventare il fulcro dell’attacco milanista. L’obiettivo è chiaro: offrire a Lewandowski un contratto di almeno due anni, con la possibilità di valutare un impegno ancora più lungo, come riportato da Diario Sport.

L’impegno a lungo termine come punto chiave

La scelta di un biennale non è casuale. Il Milan intende trasmettere a Lewandowski l’idea di un progetto serio e duraturo, in cui il giocatore non sarebbe solo una soluzione temporanea, ma un pilastro attorno a cui costruire l’attacco. Nonostante i 37 anni, il centravanti polacco cerca stabilità e un ruolo da protagonista, e il Milan vuole garantirgli entrambe le cose. Il contratto pluriennale rappresenta quindi un segnale forte: Lewandowski non sarà semplicemente un rinforzo di breve periodo, ma il leader offensivo del club rossonero per i prossimi anni.

La sfida agli ingaggi della Premier League

Un altro aspetto fondamentale della trattativa riguarda la concorrenza economica. I club inglesi possono infatti offrire stipendi più alti rispetto al Milan, ma il club meneghino punta sulla centralità nel progetto, sulla partecipazione alla Champions League e sulla sicurezza di un accordo pluriennale. In questo modo, Lewandowski percepisce il Milan come una scelta strategica e non solo economica, con garanzie di stabilità e importanza nel gruppo.

La definizione dello stipendio

Nei prossimi giorni, il Direttore Sportivo Igli Tare incontrerà l’agente Pini Zahavi per discutere la struttura salariale e finalizzare i dettagli del contratto. L’offerta biennale rappresenta il primo passo concreto per convincere Lewandowski a sposare il progetto rossonero, dimostrando la determinazione del club a fare sacrifici pur di assicurarsi uno degli attaccanti più forti al mondo.

Con questa strategia, il Milan spera di assicurarsi Lewandowski non solo come bomber di riferimento, ma anche come simbolo di un progetto offensivo ambizioso, pronto a competere su tutti i fronti in Italia e in Europa.

