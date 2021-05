L’ex Arsenal: «Contatti tra Spotify e Kroenke per l’acquisto del club»

Bergkamp, ex calciatore dell’Arsenal, ha parlato ha della possibile acquisizione dell’Arsenal da parte di Ek, proprietario di Spotify

David Bergkamp, ex calciatore dell’Arsenal, ha parlato ai microfoni di Vi.nl ha della possibile acquisizione dell’Arsenal da parte di Daniel Ek, proprietario di Spotify.

«Dopo aver lasciato il club sono sempre rimasto in contatto con Henry e Vieira e ho ovviamente continuato a seguire la squadra e guardare le partite visto che l’Arsenal rappresenta una parte importante della mia carriera. Ma, come i miei due ex compagni, riconosco sempre meno il nostro Arsenal in quello attuale. L’ambizione di vincere trofei è nel DNA del club, ma ora quella mentalità sembra essere lentamente scomparsa, lo capisco dalla rassegnazione per la situazione attuale. È una cosa seria e credo che il DNA dell’Arsenal vada ripristinato. Non possiamo costringere nessuno a vendere, ma Daniel ha contattato per ben due volte Kronke e i suoi legali e qualunque siano le sue intenzioni sarebbe bello avere una conversazione con lui, nell’interesse del club. Daniel però non è una persona che molla e neanche noi ex giocatori siamo da meno».