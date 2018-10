Il primo acquisto di Galliani come ad del Monza è il trequartista Iocolano. Il giocatore si era svincolato dal Bari in estate e firmerà un biennale

Lo scorso venerdì Silvio Berlusconi è tornato ufficialmente nel calcio con l’acquisto da parte di Fininvest del 100% delle quote del Monza, club che milita in Serie C, per poco più di 3 milioni di euro. Il Presidente Nicola Colombo ha mantenuto il suo ruolo mentre Adriano Galliani, compagno di avventure di Berlusconi in rossonero, ha assunto quello di amministratore delegato. La prima esperienza sul campo della nuova dirigenza non è iniziata nel migliore dei modi con la sconfitta in campionato per 1 a 0 contro il Ravenna ma oggi è arrivato il primo colpo di mercato ed ovviamente è stato Galliani a chiudere le trattative.

Il primo acquisto del nuovo Monza è Simone Iocolano, trequartista classe ’89 svincolatosi in estate dal Bari dopo il fallimento della società. Il giocatore è stato visto sulle tribune dello stadio del club lombardo in occasione della sfida con il Renate e sebbene non sia ancora stato ufficializzato manca poco per definirne il passaggio e organizzare le visite mediche di rito. Iocolano firmerà un contratto biennale con opzione per il rinnovo per un altro anno e andrà ad occupare l’ultimo posto in lista. Il club fino a gennaio potrà infatti acquistare solo Under 23 senza contratto.