Liga, il Real vince e Xabi Alonso respira! Contro l’Alaves è ancora Rodrygo il protagonista dei Blancos, mentre Vinicius recrimina un rigore: «Non l’ha fischiato perché ero io»

Liga, il Real vince e Xabi Alonso respira! Contro l’Alaves seconda rete consecutiva di Rodrygo, mentre Vinicius recrimina un rigore a fine partita

Il Real Madrid supera una delle trasferte più insidiose della stagione e conquista tre punti pesantissimi sul campo dell’Alavés, confermandosi pienamente in corsa per il titolo. In una gara tesa e controversa, a prendersi la scena è Rodrygo, autore del gol decisivo e premiato come man of the match, al secondo centro consecutivo nella seconda partita di fila da titolare.

Dopo il vantaggio firmato da Kylian Mbappé, rete non sufficiente a indirizzare definitivamente la sfida, i blancos si sono visti raggiungere al 70’ dal gol di Vicente, entrato dalla panchina.

La reazione del Real, però, è stata immediata e guidata proprio da Rodrygo, che su assist di Vinicius Junior ha trovato la giocata vincente, regalando a Xabi Alonso una vittoria fondamentale per restare a -4 dal Barcellona.

Rodrygo trascinatore, Vinicius furioso

Il match è stato segnato anche da un episodio destinato a far discutere. All’86’, Vinicius cade in area dopo un contatto con Nahuel Tenaglia, ma l’arbitro Victor Garcia Verdura e il VAR decidono di non intervenire.

Scelta che scatena la rabbia del brasiliano, che all’uscita dal campo lascia trapelare tutta la sua frustrazione: «Era un rigore evidente, non l’ha fischiato perché ero io».

In conferenza stampa, Xabi Alonso ha difeso il suo giocatore, esprimendo perplessità sull’episodio: «L’azione mi sembrava chiara. Mi sorprende che il VAR non l’abbia rivista, ma dobbiamo andare avanti».

A rendere il momento ancora più delicato è il dato sul rendimento offensivo di Vinicius, a secco di gol da oltre due mesi. Intanto, però, il Real avanza: con Rodrygo in crescita, la lotta per la Liga resta apertissima.