Ligue 1, domina il Lens ma vince il Reims. Nell’anticipo della 29a giornata non bastano 37 tiri ai padroni di casa

Una partita a senso unico, ma con il risultato più che inaspettato. Lens Reims, anticipo della 29a giornata di Ligue 1, si chiude 0-2 per gli ospiti nonostante un dominio incontrastato della formazione giallorossa.

Un match dominato per praticamente 90 minuti dal Lens che mette a segno 37 tiri totali, ma non trova il gol, complice una giornata da 10 in pagella di Yehvann Diouf, portiere del Reims, protagonista di ben 14 parate e 3,46 EG evitati.

Nel corso dei 90 minuti la formazione di Will Still viene trascinata da Fuglini e Zaroury, migliori in campo tra i padroni di casa, ma non è bastato a superare la difesa a 5 del Reims che con Nakamura ha dato la mazzata decisiva al match, con il giapponese protagonista di una doppietta, superando l’ex Roma Ryan con un gol per tempo, che ha deciso a favore dei suoi l’incontro.

Una prestazione che per il Reims vale oro, fondamentale per uscire dalla zon aretrocessione, in attesa delle altre gare di giornata, con un +2 dalla zona play-out e un +6 dalla zona retrocessione.

Lens che manca la chance per avvicinare la zona europea, che in attesa di Lille e Nizza, dista 5 punti, restando 9° a 42.