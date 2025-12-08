Ligue 1, La situazione in casa Nizza si complica! Moffi e Boga ancora sotto shock: stop prolungato e futuro in dubbio dopo l’aggressione degli ultras

A una settimana dall’aggressione subita all’interno del centro sportivo del Nizza, Terem Moffi e Jérémie Boga restano lontani dal campo e dai compagni. I due giocatori, presi a calci e pugni da un gruppo di ultras in piena contestazione per la serie negativa della squadra (sette sconfitte consecutive), hanno visto prolungarsi i rispettivi periodi di malattia e continuano a vivere momenti di forte shock.

Il congedo inizialmente concesso a Moffi fino al 7 dicembre è stato esteso di altri cinque giorni, mentre per Boga è arrivata un’ulteriore settimana di stop. Entrambi, riferiscono fonti francesi, stanno valutando il proprio futuro e non hanno alcuna intenzione di tornare a giocare per il Nizza dopo quanto accaduto.

Sul fronte giudiziario, il procuratore della Repubblica ha aperto un’inchiesta per «violenze aggravate», dopo la denuncia formale presentata dai due calciatori. Intanto la squadra ha voluto mostrare la propria vicinanza indossando durante il riscaldamento maglie con i loro nomi prima della recente sconfitta in campionato contro l’Angers.

Il Nizza, ancora in piena crisi tecnica e ambientale, dovrà ora preparare la decisiva sfida di Europa League contro il Braga e, successivamente, la trasferta di Ligue 1 sul campo del Lens. Una situazione sportiva già complicata, resa ora ancora più pesante dal caso Moffi-Boga, che rischia di lasciare strascichi profondi sia sul club sia sul suo futuro immediato.

