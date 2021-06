L’Inter abbraccia Eriksen: Inzaghi lo chiama per il raduno dell’8 luglio. I dettagli

Christian Eriksen è tornato ieri casa dopo il malore in campo e l’operazione al cuore. L’Inter lo aspetta e Inzaghi lo chiama per il raduno di luglio

Il grande spavento è passato e ieri, dopo l’innesto del defibrillatore al cuore dei giorni scorsi, Christian Eriksen è tornato a casa dalla sua famiglia. L’Inter ha fatto sentire la sua vicinanza con una bella lettera, ma non volerà a Copenaghen. E il motivo è presto rivelato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha fatto sapere al danese che lo aspetta e Simone Inzaghi lo avrebbe anche chiamato per il raduno dell’8 luglio.

Un gesto importante per far capire al calciatore quanto ancora sia importante per la squadra e tutto il club. A luglio, quindi, Eriksen rientrerà a Milano dove svolgere tutti i test del caso e, soprattutto, conoscerà di persona il neo allenatore dell’Inter.