L’Inter cerca di liberarsi di Joao Mario, proposto a Valencia e Villarreal

L’Inter sta cercando di cedere in via definitiva Joao Mario di ritorno dal prestito al West Ham. Villarreal e Valencia sarebbero interessate al centrocampista portoghese

Joao Mario è arrivato all’Inter nell’estate del 2016 per 40 milioni di euro forte della vittoria dell’Europeo con il Portogallo. Il centrocampista all’epoca era considerato un grandissimo colpo di mercato ma con il passare del tempo ha faticato ad ambientarsi in nerazzurro. A gennaio Joao Mario è stato ceduto in prestito al West Ham ma nonostante una serie iniziale di prestazioni ad alto livello non verrà confermato dal club inglese. L’inter ha necessità di fare cassa per distogliere lo sguardo del UEFA dai suoi conti e deve quindi trovare una soluzione per il portoghese. Secondo quanto riporta Sportmediaset, che ha ripreso l’indiscrezione lanciata da El Gol Digital, i nerazzurri lavorano per il trasferimento a spron battuto per il trasferimento di Joao Mario e avrebbero trovato in Spagna diversi club interessati al suo cartellino. Valencia e Villarreal sono entrambe alla ricerca di un rinforzo di qualità per il centrocampo e il nazionale portoghese potrebbe essere una soluzione non troppo costosa.

Joao Mario potrebbe diventare una pedina importante nella trattativa con il Valencia per la conferma in nerazzurro di Joao Cancelo. L’inter deve guardarsi dalla concorrenza della Juventus ma grazie al portoghese potrebbe avere un vantaggio in fase di trattativa.