L’Inter conferma Spalletti ma l’allenatore chiede chiarezza a Suning

Luciano Spalletti potrebbe a breve firmare il rinnovo di contratto con l’Inter. L’annuncio potrebbe arrivare già domani. L’allenatore chiede però un organico di livello per tornare davvero competitivi in Italia e in Europa

Luciano Spalletti è riuscito a portare l’Inter in Champions League nonostante risultati piuttosto altalenanti in campionato. La squadra ha mostrato prestazioni di alto livello negli ultimi mesi e rispetto al passato sembra che tutti i membri della rosa siano finalmente convinti a seguire l’allenatore. Spalletti ha centrato l’obiettivo primario ma pare che la dirigenza sarebbe stata comunque pronta a confermarlo a prescindere dal raggiungimento della Champions League. La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport riferiscono entrambe che Suning gli proporrà un rinnovo di contratto nelle prossime ore. L’annuncio ufficiale della firma potrebbe arrivare addirittura durante una conferenza stampa in programma domani. Il quotidiano di Torino però sottolinea come Spalletti sia ovviamente ben felice di continuare la sua esperienza in nerazzurro ma prima vanno definiti nero su bianco gli obiettivi da raggiungere nell’immediato futuro. Spalletti vuole chiarezza dalla proprietà cinese in merito alle prospettive della squadra per la prossima stagione.

Se l’obiettivo minimo era quello di ritornare in Champions League dopo 6 anni di assenza allora l’allenatore toscano potrebbe accontentarsi di un mercato “low cost” con la conferma dei giocatori più importanti (Mauro Icardi in primis). Se invece l’obiettivo è quello di tornare a competere ad alti livelli in campionato e in campo internazionale allora serve un sforzo importante da parte di Suning per rinforzare la rosa. L’Inter ha il problema di dover sottostare al settlement agreement sottoscritto con la Uefa, che limita le risorse a disposizione in fase di calciomercato, ma è già a lavoro per cercare di accontentare il suo allenatore.