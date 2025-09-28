Lione, Fonseca vola in Ligue 1: primato e clean sheet in serie per l’ex allenatore del Milan che condivide la vetta della classifica col PSG

Solidità, cinismo e una difesa impenetrabile. Il Lione di Paulo Fonseca è la grande sorpresa di questo avvio di stagione in Ligue 1. Con cinque clean sheet nelle prime sei giornate di campionato (sei su sette, considerando l’Europa League), i rossoblù hanno espugnato anche il difficile campo del Lille e si sono presi la vetta della classifica in coabitazione con il Paris Saint-Germain. Un capolavoro inaspettato, costruito sulle ceneri di un’estate rivoluzionaria e sull’incredibile solidità difensiva impartita dal tecnico portoghese.

Nulla lasciava presagire un inizio simile. La scorsa estate, il club ha vissuto un cambio di proprietà, con il passaggio da John Textor a Michele Kang, e un calciomercato dettato dalla necessità di risanare i conti. Cessioni dolorose ma necessarie, come quelle di Cherki, Mikautadze, Benrahma e altri talenti, hanno portato nelle casse oltre 100 milioni di euro, di cui solo un terzo è stato reinvestito. Eppure, Fonseca ha trasformato la necessità in virtù, creando un gruppo compatto e quasi invalicabile.

La squadra subisce pochissimo (solo 3 gol, tutti nella sconfitta contro il Rennes) e vince spesso “di corto muso”, come dimostrano i tanti 1-0 contro avversari del calibro di Lens, Marsiglia e, ultimo in ordine di tempo, il Lille del suo predecessore Genesio. Per Fonseca è una rivincita personale. Dopo l’anonima e difficile parentesi alla guida del Milan, conclusa a metà della scorsa stagione prima di essere sostituito da Conceição con una squadra che avrebbe incassato ben 43 gol in Serie A, il tecnico sta dimostrando tutto il suo valore. Sta replicando il miracolo difensivo già compiuto a Lille, quando portò il club in Champions League con la miglior retroguardia del campionato. Un’organizzazione tattica perfetta che sta facendo sognare un’intera città e che ha già cancellato le delusioni del passato.