Lippi: «Per lo Scudetto c’é anche l’Atalanta, Gomez è un fuoriclasse»

Secondo Marcello Lippi l’Atalanta ha tutte le carte in regole per lottare con la Juventus e vincere lo Scudetto.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marcello Lippi ha parlato della possibilità che l’Atalanta possa vincere lo Scudetto.

Queste le sue parole

GERARCHIE – «Io vedo la Juventus ancora un gradino sopra tutte, ma vedo anche un divario molto diminuito, fra la Juve e le altre: e lì, fra le altre, c’è anche l’Atalanta».

IL PAPU – «Nessuna novità: Gomez è un fuoriclasse. Ormai, giocando a tutto campo, è diventato un riferimento per tutti, e gli basta avanzare di 20 metri e puntare la porta per fare ancora gol. Sono più di 100 in carriera, no?».

LA CHAMPIONS NON È UN PROBLEMA – «Al contrario: quello è un gruppo che si entusiasma a fare cose importanti. Ad agosto era già in semifinale, il Psg ha avuto una botta di fortuna negli ultimi due minuti: ci credono, e anzi sarà un modo per trovare ancora più convinzione, più autostima».