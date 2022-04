Lipsia Atalanta, che elogi per Muriel: «Il gol è una poesia»

Tanti elogi per Luis Muriel dopo la prestazione in Europa League in Lipsia-Atalanta

Luis Muriel è tornato e lo ha fatto in un match importantissimo quale un quarto di finale d’Europa League. Sul campo del Lipsia, il colombiano è stato grande protagonista con il gol che ha portato momentaneamente in vantaggio l’Atalanta e non solo. Per La Gazzetta dello Sport è lui il migliore in campo con un 7,5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Il gol è poesia: fantastico. Sfiora il 2-0 due volte: Gulacsi fa un mezzo miracolo e il meglio di Orban si vede molto lontano da lui».