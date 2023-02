Lista Champions Milan, può tornare Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere inserito nella lista Champions del Milan. Tutti i dettagli sul suo rientro

Mentre la squadra lavora in vista del derby di domenica sera per superare la crisi di gioco e di risultati, entro oggi il Milan ufficializzerà la nuova lista per la Champions League, che prevede come avversario il Tottenham guidato da Antonio Conte.

Possono essere iscritti un massimo di 3 giocatori. La scelta di Pioli dovrebbe puntare su Zlatan Ibrahimovic, per il quale è ragionevole pensare a un ritorno in campo in Milan-Torino.