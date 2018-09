L’Italia non vince una gara ufficiale da ben 12 mesi. Lo stesso era avvenuto quando l’Italia non si qualificò ai Mondiali nel 1958

L’11 novembre 2017 l’Italia con il pareggio casalingo con la Svezia ha toccato forse il punto più basso della sua storia. Gli azzurri per la prima volta dal 1958 non si qualificano alla Coppa del Mondo. Tutti speravano che l’addio di Giampiero Ventura e l’arrivo di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale avrebbe portato a qualche risultato positivo in breve tempo ma così non è stato. L’Italia ha prima pareggiato in casa con la Polonia e poi è stata sconfitta in trasferta dal Portogallo in Nations League. Ciro Immobile ha parlato di «eccessiva negatività» attorno agli azzurri ma la verità è che la Nazionale non vince da troppo tempo.

La striscia azzurra senza vittorie dura ormai da 12 mesi. L’ultima volta che l’Italia ha guadagnato i 3 punti in una competizione ufficiale è stato il 9 ottobre 2017 nella partita di qualificazione ai Mondiali di Russia contro l’Albania. Nel computo non è considerata la vittoria in amichevole contro l’Arabia Saudita al debutto di Mancini come ct, che è comunque avvenuta nel 2018. L’ultima volta che l’Italia non ha vinto per un intero anno solare è successo proprio nel biennio 1958-1959.