L’Italia sogna Immobile: si attende l’esito del tampone

L’Italia attende l’esito del tampone effettuato su Ciro Immobile: l’attaccante della Lazio scalpita per essere in campo contro la Polonia

È tranquillo. Ha la coscienza pulita. Ciro Immobile sa di aver rispettato sempre il protocollo. La Asl lo ha fermato. C’è grande attesa per il risultato del test fatto giovedì. Immobile scalpita. Anche se la sua presenza per la sfida di Nations League di domani contro la Polonia resta incerta. Eh già, perché anche in caso di negatività l’attaccante della Lazio potrebbe restare comunque a casa. Sullo sfondo c’è una inchiesta federale che non lascia nessuno tranquillo.

Tanto meno la Figc che sulla questione vuole restare neutrale e prende tempo. Non è dello stesso avviso la Lazio che invece vorrebbe lasciarlo partire per due motivi. Il primo è che la sua negatività darebbe manforte alla tesi della troppa discordanza dei tamponi. Una carta in più da giocarsi. Il secondo, invece, è strettamente legato alle condizioni psicologiche di Ciro. Smaltire le tossine con l’Italia per poi avere un Immobile “libero” per il campionato. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.