Lite Agnelli Conte, la Procura della FIGC apre un’inchiesta

La Procura della FIGC ha deciso di aprire un’inchiesta per la lite tra Agnelli e Conte durante Juventus-Inter

Il Giudice Sportivo ha deciso di non intervenire in merito alla lite a distanza tra Andrea Agnelli e Antonio Conte nel corso di Juventus-Inter di Coppa Italia. A muoversi è però la Procura della FIGC che, come riportato dall’Ansa, ha deciso di aprire un’inchiesta relativa ai comportamenti di dirigenti e tesserati bianconeri e nerazzurri.

Dalla Procura fanno inoltre sapere di aver convocato il quarto uomo Daniele Chiffi per una deposizione.