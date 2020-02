Liverani elogia la Roma: «Può ambire alla Champions League»

Il tecnico del Lecce Liverani ha elogiato la qualità della Roma, esaltando le potenzialità del centrocampo

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha esaltato in conferenza stampa le qualità del centrocampo della Roma di Paulo Fonseca, che sta lottando per un posto in Champions League.

«Cristante, Veretout e Pellegrini sono giovani e stanno crescendo bene. Può starci un momento di appannamento in una piazza come Roma. Pellegrini ha pagato l’infortunio e può dare più fantasia degli altri due. La Roma ha una rosa per ambire alla Champions League».