Liverani: «Io a Cagliari? Penso solo al presente» – VIDEO

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Cagliari. Queste le parole del tecnico dei pugliesi sul proprio futuro che potrebbe non essere più in giallorosso.

«In questo momento il futuro non è una priorità, a me conta dare il massimo fino al 2 agosto, sono concentratissimo sull’obiettivo. Quel che sarà dopo, si vedrà»