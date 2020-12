Liverani sfida la Juve: «Per il Parma nulla è impossibile. Possiamo fare risultato»

Fabio Liverani, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juve. Le sue parole

L’allenatore del Parma, Fabio Liverani, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juve. Le sue parole riprese da Tuttomercatoweb.com.

PARMA-JUVE – «Come ho detto prima di Milano noi siamo una squadra che di impossibile non ha nulla. Ci sono difficoltà, noi e la Juve facciamo campionati diversi ma in partita secca possiamo fare risultato, possiamo giocarcela con tutti e questo è il nostro progetto. Inutile dire il loro valore, concentriamoci a dare seguito dal punto di vista della prestazione».

POCHI GOL – «Una squadra come noi avrà sempre dei nei, sta nel lavoro cercare di limitarli il più possibile. E’ normale che in questo momento cerchiamo di avere una solidità difensiva, però come ha detto anche qualche calciatore, a Milano siamo sembrati migliori ma abbiamo creato di più con il Cagliari eppure non l’abbiamo sbloccata. Se avessimo vinto 1-0 con il Cagliari sarebbe stata una partita perfetta perché il gol dà un valore in più. Ci lavoreremo, ma nell’ultima partita abbiamo creato abbastanza».

JUVE – «Il nostro calcio nei giudizi è veloce: la Juve è tra le imbattute e poco fa è stata padrona contro il Barcellona. Dire che sono in crisi non si può. Stanno bene, anche con l’Atalanta poteva vincere. Sono forti, li affrontiamo con rispetto e umiltà, sono le partite più belle per misurarsi e capire la nostra crescita. Diamo continuità e vediamo a che punto siamo».